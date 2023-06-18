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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

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Murat ÖZYILDIRIM/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Murat ÖZYILDIRIM/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü Güncel Haberler

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