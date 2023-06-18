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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü Güncel Haberler

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