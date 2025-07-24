Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nin 5. Yıl Dönümü Paylaşımı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 5'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya platformundan bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul'un Fethi'nin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu… Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz şükürler olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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