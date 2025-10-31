Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımda, millet bahçesine ait görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel