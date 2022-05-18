Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Haberler

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