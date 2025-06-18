Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücrete Ara Zam Sorusuna Yanıt: "Söyledim Ya"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna, "Söyledim ya" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından TBMM'den ayrılırken gazetecilerin, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu üzerine, "Söyledim ya" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka gazetecinin, "En düşük emekli aylığına zam olur mu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.