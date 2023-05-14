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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı Açıklaması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü Güncel Haberler

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