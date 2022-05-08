Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' paylaşımı! Seçtiği şiir herkesi duygulandırdı
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı duygusal bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Erdoğan, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nde sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
"HOŞÇA KAL ANNE" ŞİİRİNİN YER ALDIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI
Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.
AA / Sefa Mutlu - Güncel