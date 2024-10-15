Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinin önünde, aile büyükleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve partililer karşıladı.

Basına kapalı yaklaşık 30 dakika süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Erdoğan, taziyenin ardından Dikmen Caddesi'ndeki taksi durağına ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesinde devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.???????