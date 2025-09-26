Haberler

Erdoğan ABD Ziyaretini Başarıyla Tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle gittiği ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle düzenlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizi çok verimli programlar, temaslar ve görüşmelerle başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, tüm dünyada vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı emojisine ve ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

