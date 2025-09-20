Erdoğan ve Trump Görüşmesi Barışa Katkı Sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin, ortak küresel barış vizyonu çerçevesinde bölgedeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu.