Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem mesajı: 'Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "3 yıl önce bugün yaşadığımız 2 büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 yıl önce bugün yaşadığımız 2 büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
