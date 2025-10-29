Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferlerle dolu Türk tarihinin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde; ülke sınırları içindeki 86 milyon vatandaşın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

"Aynı şekilde, medeniyet bahçemizi birlikte ekip biçtiğimiz; müşterek bir mazi ve kültür mirasını tevarüs ettiğimiz, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, bugün, Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümünün milletçe iftiharla idrak edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'yi sevk ve idare ederek Cumhuriyet'e giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını, bugün bir kez daha şükranla anıyorum. Ahlat ve Malazgirt'teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yad ediyorum.

Tüm dünyanın bildiği şu hakikati bugün bir kez daha ilan etmek isterim; biz hem güçlü bir millet hem de köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor. 'Ebet-müddet' ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, milli kimliğimizin şan ve şeref payesi; cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti ise tarihinin en sancılı günlerinde, onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı; devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakar ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Oyunları bozmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarıldığına, afetzedelerin hızla güvenli yuvalarına kavuşturulduğuna işaret eden Erdoğan, yıl sonuna kadar, söz verilen şekilde, 453 bin konutun anahtar tesliminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aynı zamanda 86 milyon vatandaşın huzur, güven, barış ve refah içinde yaşayacağı Terörsüz Türkiye menziline doğru da emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden; engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya inşallah devam edeceğiz. Diğer taraftan, savaş, çatışma ve krizlerin evrensel değerleri aşındırdığı bir dönemde Türkiye olarak, hak ve hakikatin savunucusu kimliğimizle 'daha adil bir dünya' için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazze ve Filistin başta olmak üzere, pek çok kriz bölgesinde; arabuluculuk faaliyetlerimizle, diplomatik girişimlerimizle, insani yardımlarımızla akan kanı durdurmanın, yaraları sarmanın, kalıcı barışa giden yolu ardına kadar açmanın gayretindeyiz.

İlhamını çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan alan 360 derecelik dış politika vizyonumuzla, tarihimize ve kimliğimize yaraşır şekilde, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Bölgesinde lider; dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, sevincimize ortak olan tüm dost ve misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyet'imizin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun."

