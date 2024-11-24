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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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