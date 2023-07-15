Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şehitlere rahmet dileyen ve darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerine teşekkür eden Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.