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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paylaşımı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şehitlere rahmet dileyen ve darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerine teşekkür eden Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Güncel Haberler

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