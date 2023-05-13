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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda hayata geçirilen yerli ve milli projeler ile yapılan hizmetlere katkı sağlayanlara teşekkür edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda hayata geçirilen yerli ve milli projeler ile yapılan hizmetlere katkı sağlayanlara teşekkür edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs'ta bir olacağız!" ifadesini kullandı.

Videoda Togg, SİHA'lar, İMECE uydusu, İstanbul Havalimanı ve TGC Anadolu gibi büyük projeler ile gerçekleştirilen hizmetlere yer verildi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Güncel Haberler

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