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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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