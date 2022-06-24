Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı"
AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyon merkezine gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın...
Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyon merkezine gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Bekir Bektaş - Güncel