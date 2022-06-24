Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı"

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyon merkezine gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın...

Marmaris Değirmenyanı Mevkii'ndeki yangın koordinasyon merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyon merkezine gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Güncel Haberler

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