Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır." Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani... - Haberler

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