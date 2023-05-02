Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık."
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel