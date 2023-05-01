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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini çok iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini çok iyi biliyoruz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

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