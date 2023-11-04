Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce göz yumdukları katliamlar hatırlatılınca boyun büken Batılı devletler Gazze katliamındaki tutumlarının utancının altında ezileceklerdir. Nerede adalet diye haykırıyoruz. Nerede barışı korumak üzere kurulmuş uluslararası kuruluşlar? Nerede insan hakları savunucuları?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel