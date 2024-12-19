Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi için Kahire'ye Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı yetkililer tarafından karşılandı. Ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer önemli isimler de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.
Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.