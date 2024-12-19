Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş asgari ücret için net rakam açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde 'Suriye' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde "Suriye" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nın gerçekleştirileceği alana geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da

KAHİRE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nın gerçekleştirileceği alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı. Erdoğan, karşılamanın ardından zirvenin yapılacağı alana geçti. Erdoğan, "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirilen zirvede hitapta bulunacak ve Filistin ile Lübnan'daki duruma ilişkin düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Zirvede yer alan ülkeler

D-8 üye ülkeleri İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşuyor. Örgüt, 1997'de Liderler Zirvesi İstanbul Deklarasyonu ile kurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Kamuya yüzlerce personel alınacak
img

Türk-İş asgari ücret için net rakam açıklayacak
img

Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücret toplantısı sona erdi
Türk-İş: Toplantıda rakam konuşulmadı
Yine rakam konuşulmamış! Türk-İş asgari ücrette sonuç için tarih verdi
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu? 19 Aralık hangi burç? 19 Aralık hangi burç ve özellikleri? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında ne konuşuldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.