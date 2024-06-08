Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Dışişleri Bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.