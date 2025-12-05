Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin kuruluşu ve yükselişinde de kadınlar hep ön planda yer aldılar -1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizde kadın hakları açısından önemli bir düzenlemenin 91'inci yıl dönümüdür. 1930 yılında önce belediye seçimlerinde seçme seçilme hakkı elde eden kadınlar 4 yıl sonra 5 Aralık 1934'te anayasa ve seçim kanununda yapılan değişiklikler milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır. 1935 yılında gerçekleştirilen ilk genel seçimlerde de 17 kadın milletvekili Meclis'te temsil hakkına sahip olmuşlardır. Kadınlar milletimizin tarihinde hep müstesna konumda oldular. Cumhuriyetimizin kuruluşu ve yükselişinde de kadınlar hep ön planda yer aldılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın İstanbul'da düzenlediği 'Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz İstanbullular AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın değerleri yöneticilerimiz saygı değer misafirler hanendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın zirvesinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Şurası bir gerçek ki kırsaldan kente göçle birlikte tüm dünyada kadın odaklı şehirciliğe duyulan ihtiyaç tüm dünyada her geçen gün kendisini daha fazla hissettiriyor. Kadınların omuzlarındaki yük daha da ağırlaşıyor. Kadınlar eskiden olduğu gibi hem aileyi çekip çevirmeye çalışırken hem de çalışmaya hayatının zorluklarını omuzlamak zorunda kalıyor.

Dolayısıyla bu zirveyi çok ama çok önemli buluyorum" dedi.

'KADINLAR MİLLETİMİZİN TARİHİNDE HEP MÜSTESNA KONUMDA OLDULAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdeal bir toplumsal hayat ancak kadınların söz sahibi olmalarıyla mümkündür. Yerel yönetimlerde kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Toplumun çekirdeği olan aile evvel emirde nasıl kadınların fedakarlıkları ayakta duruyorsa toplumsal hayatta da şehirler, ülkeler, milletler kadınlar sayesinde ayakta durur. Siyasete ve belediyelere kadın eli değdiren hanım kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün ülkemizde kadın hakları açısından önemli bir düzenlemenin 91'inci yıl dönümüdür. 1930 yılında önce belediye seçimlerinde seçme seçilme hakkı elde eden kadınlar 4 yıl sonra 5 Aralık 1934'te anayasa ve seçim kanununda yapılan değişiklikler milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır. 1935 yılında gerçekleştirilen ilk genel seçimlerde de 17 kadın milletvekili Meclis'te temsil hakkına sahip olmuşlardır. Burada şunu da ifade etmek isterim. Kadınlar milletimizin tarihinde hep müstesna konumda oldular. Cumhuriyetimizin kuruluşu ve yükselişinde de kadınlar hep ön planda yer aldılar" diye konuştu.