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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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