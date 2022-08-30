Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın... - Haberler

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