Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel