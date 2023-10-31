Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

title