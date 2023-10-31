Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık."
Kaynak: AA / Güncel