CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA BAZI GERÇEKLERİ TEKRAR HATIRLATTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bazı gerçekleri tekrar hatırlattık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizlere bu gururu yaşatan donanmamızı, hava kuvvetlerimizi, Solo Türk ve Türk Yıldızları ile kahraman ordumuzun tüm komutanlarını, bütün mensuplarını buradan tekrar kutluyorum. Geçit törenimiz donanmamızın gücünü göstermesi yanında çok önemli stratejik mesajlarda içeriyordu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bazı gerçekleri tekrar hatırlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Erdoğan, konuşmasının başında vatandaşların geçen pazar günü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet bayramını bir kez daha kutladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan yiğit gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi için samimiyetle çalışan herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gerek telefonla arayarak gerekse mesaj göndererek 100'üncü yıl heyecanımızı paylaşan dost ülkelerin liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Yurtdışı temsilciliklerimizde düzenlenen 29 Ekim törenlerimizi teşrif eden kıymetli misafirlerimize aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık. Özellikle İstanbul Boğazı'nda yapılan geçit törenimizde ülkemizin savunma sanayi alanında ulaştığı seviyeleri yeniden görme fırsatı bulduk" dedi.

'GEÇİT TÖRENİMİZ ÇOK ÖNEMLİ STRATEJİK MESAJLAR İÇERİYORDU'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Dünyanın ilk Siha gemisi vasfını taşıyan donanmamızın amiral gemisi TGC Anadolu'nun öncülüğünde 100 savaş gemimiz tarafından yapılan geçit töreni bizi hem duygulandırdı hem de kıvanç kaynağımız oldu. Bizlere bu gururu yaşatan donanmamızı, hava kuvvetlerimizi, Solo Türk ve Türk Yıldızları ile kahraman ordumuzun tüm komutanlarını, bütün mensuplarını buradan tekrar kutluyorum. Geçit törenimiz donanmamızın gücünü göstermesi yanında çok önemli stratejik mesajlarda içeriyordu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bazı gerçekleri tekrar hatırlattık. Vatanımızı canımız pahasına koruyacağımız, istiklalimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı, her gün 5 defa gök kubbeyi çınlatan ezanlarımızı susturmayacağımızı, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı indirtmeyeceğimizi, bağımsızlığımıza gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha 85 milyon olarak tüm dünyaya ilan ettik. Bölgemizin içinden geçtiği mahataralı dönemde bu mesajlarımızın doğru bir şekilde okunacağına inanıyorum" diye konuştu.

'ORDUMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözünün olmadığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hep söylediğimiz gibi bizim hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde, iç işlerinde gözümüz yok. Biz sadece 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah' diyen ecdadın rehberliğinde vatanımızı korumaya çalışıyoruz. Bin yıldır kesintisiz mücadele eden, istiklal ve istikbali için sürekli bedel ödeyen bir millet olarak bizim için tercih değil bu. Bizim için mecburiyettir. Türkiye hayatta kalabilmek için başta savunma sanayi olmak üzere her alanda güçlü olmak, sürekli kendini geliştirmek zorundadır. Diğer türlü çekile çekile 780 bin kilometrekareye sıkıştığımız mevcut vatan topraklarını bile bize çok göreceklerini gayet iyi biliyoruz. Bu gerçeğin şuurunda olarak kimseye husumet beslemeden, hiç kimseye düşmanlık etmeden, ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. 100'üncü yıl vesilesiyle yaptığımız hitabımızda Türkiye'nin son bir asırda kat ettiği mesafeyi somut rakamlarla karşılaştırmalı olarak ortaya koyduk. Birkaç ana başlıkta özetin özeti mahiyetinde ifade ettiğimiz rakamlar kimin Cumhuriyet'e hakkıyla sahip çıktığını ve bunun istismarını yaptığını açıkça göstermiştir."

'PAZAR GÜNKÜ TABLO GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN MURADINI YANSITMIŞTIR'

Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinliklerinin milli bayram kutlamaları açısından bir referans teşkil edeceğine inandığını ifade ederek, "Cumhuriyeti salonlara ve balolara hapsedenlere, millete mal etmek yerine kendi ideolojilerinin aparatı haline getirenlere, Cumhuriyet adına bu ülkede yıllarca cumhur karşıtlığı yapanlara, velhasıl; cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Ayrıca günlerdir kutlamalarla ilgili yalan yanlış bilgi yayarak milletin ensesinde boza pişirenlere de cevabımızı en güzel şekilde verdik. Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine cumhuriyetimizin ruhuna uygun şekilde halkımızla omuz omuza kutladık. Davetimize icabet ederek evlerini, araçlarını, işyerlerini bayraklarımızda süsleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Pazar günkü tablo Gazi Mustafa Kemal'in de muradını yansıtmıştır. Gazi'nin yaklaşık bir asır önce yaptığı ikaz son derece mühimdir; çevresindeki kimi şahısları Gazi Mustafa Kemal bakınız nasıl uyarıyor; 'Beni övme sözlerini bırakınız. Gelecek için neler yapacağız onları söyleyin' Evet; cumhuriyeti sahiplenmek, Gazi'nin emanetine sahip çıkmak övgü yarışına girmekle olmaz. Ülkenin geleceğine ufuk çizmekle olur. Gazi'nin mirasını gerçek anlamda yaşatanlar millete efendilik taslayanlar değil 85 milyonun tamamına hizmetkarlık yapanlardır. Biz işte bunu sağladık, bunu başardık" dedi.

'GAZİ'NİN VEFATINDAN SONRA MİLLETİ İNİM İNİM İNLETENLER BUNLARDIR'

Erdoğan, Türkiye'yi prangalarından kendilerinin kurtardığını dile getirerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bizim dönemimize kadar Türkiye'nin en büyük sorunu milletin kurduğu cumhuriyeti; milletin değerleriyle, inancıyla, kültürüyle, hesaplaşma aracı haline dönüştüren istismarcılar olmuştur. Gardırop Atatürkçüleri yıllarca bu ülkeyi 2'nci sınıf demokrasiye, 2'nci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur etmişlerdir. Cumhuriyet'e ve kazanımlarına gardırop Atatürkçüleri kadar zarar veren başka bir kesim olmamıştır. Gazi'nin vefatından sonra milleti yıllarca inim inim inletenler işte bunlardır. Milleti mümeyyiz görmeyip yıllarca sandığı önünden kaçıranlar bunlardır. Rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kadar Türkiye sevdasıyla çalışanlara hayatı zindan edenler bunlardır. Güya Cumhuriyeti koruma adına 1960'tan itibaren her 10 yılda bir milli iradeye kast edenler bunlardır. Anadolu insanını takunyalı, örümcek kafalı, makarnacı, yobaz, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar bunlardır. Kızlarımızı kılık kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarında ağlatanlar bunlardır. Kadınların sadece okuma hakkını değil kamuda çalışma ve seçilme hakkını da gasp edenler yine bunlardır. Sırf oy tercihleri sebebiyle depremzedelerimize hakaret edenler yine bunlardır. Bu faşist zihniyetin mensuplarıdır. Milletle ve milli irade ile barışmak istemeyen bu çevreler bugün de farklı yöntemlerle içlerindeki nefreti kusmaya devam ediyor. Biz bunların kim olduklarını ve hangi habis niyetlerle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz."

'İSRAİL 25 GÜNDÜR DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını Gazze'de ve Filistin'de kardeşlerimizin katliama uğradığı hüzünlü bir dönemde karşıladık. 7 Ekim'den bu yana Gazzeli kardeşlerimiz çok büyük bir zulme ve vahşete maruz bırakılıyor. Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. El Ehli Hastanesinden sonra dün de Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan Dostluk Hastanesi İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu. Kanser hastaları ilaca erişim imkanlarını yitirdi. Oysa savaşta bile hastanelere dokunulmaz. Hasta taşıyan ambulanslar vurulmaz. Bir ülkenin veya şehrin sağlık altyapısı çökertilmez. Örgütler ile devletler arasındaki en büyük fark işte budur. Devletler savaş hukukuna uymak da mükelleftir. Sadece bu saldırı bile tek başına İsrail'in hiçbir hak, hukuk ve insani değer tanımadığını ispata yeterlidir. İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi. 21 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralandı" dedi.

'İSRAİL'İN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ'

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre binden fazla cenazenin halen yıkıntıların altında olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerlerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Gazze'deki binaların çok önemli bir kısmı yıkıldı veya tahrip oldu. Elektriği, suyu, yakıtı, gıdası 3 hafta önce kesilen Gazzeliler bir taraftan açlıkla diğer taraftan da ağır bombardımanla adeta kıyıma uğruyor. Demokrasi ve insan haklarının beşiği olma iddiasındaki ülkeler ise ne yazık ki bu kıyıma aleni destek veriyor. Türkiye olarak ilk günden bu yana sergilediğimiz insani, adaletli ve onurlu tavrı bugün de sürdürüyoruz. Sivillere yönelik eylemleri kabul etmediğimizin altını her fırsatta çiziyoruz. Daha fazla kan dökerek, daha fazla çocuk öldürerek, daha fazla hastane, okul, cami, kilise pazaryeri vurarak, Gazze'ye daha fazla bomba yağdırarak güvenliğin sağlanamayacağını ifade ediyoruz. Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Gazzeli mazlum ve masumların hakkını her platformda sonuna kadar savunacağız. Çatışmaların daha fazla büyümeden sona erdirilmesine dair politika önerilerimizi partimizin grup toplantısında paylaştık."

'VİCDAN SAHİBİ İNSANLAR GAZZELİ MAZLUMLAR İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ'

Erdoğan, 28 Ekim tarihinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Büyük Filistin Mitingi ile Gazzelilerin yanında olduklarını gösterdiklerini belirterek, "1,5 milyondan fazla insanımızın iştirak ettiği mitingimiz başta İsrail olmak üzere dünyanın birçok yerinde, çok yakından takip edildi. Mazlum ve mağdurların hamisi olan ülkemiz bu konudaki hassasiyetini hem de güçlü biçimde ortaya koydu. Pazar günü Londra'dan Paris'e, NewYork'tan Berlin'e, Pakistan'dan Lübnan'a kadar dünyanın farklı köşelerinde ahlak, vicdan ve haysiyet sahibi insanlar, Gazzeli mazlumlar için sokaklara döküldü. İsrail'le dayanışma adına sadece gösterileri değil Filistin bayrağını bile yasaklayan batılı ülkelerden yükselen bu tepkileri çok kıymetli buluyoruz. İstanbul'daki mitinge iştirak ederek Gazze için kıyama kalkan siyasi parti genel başkanlarına, sanatçılara, yabancı misafirlerimize ve 1,5 milyonu aşkın yürekli insanlara buradan tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE TÜM İMKANLARIMIZLA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 25'inci günün geride kaldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu katliamın önüne geçilmesi en öncelikli meselemizdir. Bunun için evel emirde ateşkesin sağlanması ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. İlgili tüm tarafların iştirakleriyle düzenlenecek Filistin İsrail Uluslararası Barış Konferansı'nın bunun için en uygun platform olacağı kanaatindeyiz. Bölgedeki aktörlerin iş birliğinde yeni bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesini gerekli görüyoruz. Böyle bir adım atılması halinde Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız. Bizim amacımız bölgemizi içine sürüklendiği bu anafordan çıkarmaktır. Özellikle savaşı diplomatik yollarla sona erdirmek için çalışırken Gazzeli kardeşlerimize de tüm imkanlarımızla sahip çıkmaya devam ediyoruz. Mısır makamları ile koordinasyon içinde bugüne kadar 10 uçak dolusu yardım malzemesini El-Ariş Havalimanına sevk ettik. Aralarında doktorların, sağlıkçıların, AFAD, Kızılay, basın mensuplarının da olduğu 54 görevlimizin bölgeye intikalini sağladık. Ülkemizin gönderdiği ve bir kısmı Gazzeli kardeşlerimize ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu buldu. Daha fazla insani yardım türünün Refah Kapısı'ndan Gazze'ye girişine izin verildikçe biz de yardımlarımızı artıracağız. Refah kapısının açık tutulması hususunda uluslararası toplumun İsrail yönetimine baskı yapması önemlidir."

'BATI DÜNYASI GAZZE'DEKİ İNSANLIK SINAVINDA BİR KEZ DAHA SINIFTA KALDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanındır. Bunun gereğini de şekilsiz şüphesiz bir şekilde yapmaktadır. Ancak başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batı dünyası Gazze'deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır. Bakınız tam 25 gündür çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Hastaneler bombalanıyor. Tam 25 gündür 360 kilometre de 2 milyon 300 bin mazlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tam 25 gündür Gazze'de insanlığa ait ne kadar hasret varsa hepsi tek tek yok ediliyor. Ama Avrupa Birliği bırakın İsrail'i kınamayı çıkıp ateşkes çağrısı bile yapamıyor. Uluslararası basın kuruluşları 34'ten fazla meslektaşları Gazze de katledildiği halde eleştirel tek cümle dahi kuramıyor. Bunu yapmadıkları gibi hepsi bir ağızdan İsrail mezalimine kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'deki Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve personelinin hedef alınmasını sadece seyrediyor" dedi.

'İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI 25 GÜNDÜR HİÇBİR TEPKİ GÖSTERMİYOR'

Erdoğan, Gazze'deki saldırılara tepkisiz kalan kesimlere eleştirilerine devam ederek, "İnsan Hakları Kuruluşları 25 gündür işlenen insanlık suçları karşısında hiçbir tepki göstermiyor. Hasılı mesele Türkiye ve İslam dünyası olunca ortalığı ayağa kaldıranlar İsrail'in savaş suçları karşısında ortalıkta görünmemeyi tercih ediyor. Çok açık ve net söylüyorum; bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymeti harbiyesi olmaz. Asıl olan zor zamanda konuşmaktır. Hakikatleri bugün dile getirmektir. Hakkı bugün haykırmaktır. İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya daha hiçbir hayır gelmez. Biz buna inanıyor, buna göre hareket ediyoruz. İnşallah bundan sonra da dik ve kararlı duruşumuzu muhafaza edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'30 YIL SONRASININ HEDEFLERİNİ BELİRLİYORUZ'

Erdoğan, uluslararası alanda etki sahibi bir ülke olmanın yolunun tüm unsurlarıyla ekonomisi güç bir ülke olmaktan geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

?"Bu anlayışla Türk ekonomisini güçlendirmeye, büyütmeye, karşılaştığı zorlukların üstesinden başarıyla gelmesi için çalışmaya devam ediyoruz. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı geçen hafta yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda 12'nci Kalkınma Planını Meclisimizin takdirine sunduk. 2024 2028 yıllarını kapsayan 12'nci Kalkınma Planını meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe koyacağız. Katılımcı bir anlayışla tüm taraflarla istişare edilerek hazırlanan planın en önemli özelliği 2053 vizyonumuza ışık tutmasıdır. Birileri parti içi kavgalarla, Güneş Motel utancını aratmayan pazarlıklarla, siyasete güveni zedeleyen ayak oyunlarıyla, günlerini geçirirken biz 30 yıl sonrasını düşünüyoruz, 30 yıl sonrasının hedeflerini belirliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına nasıl 21 sene öncesi ile kıyas dahi edilemeyecek kadar güçlü bir ülke olarak girmişsek İstanbul'un Fethi'nin 600'üncü seneyi devriyesine inşallah satın alma paritesine göre dünyanın ilk 5 ekonomisinden biri olarak karşılayacağız."

'GENÇLERİMİZİN KENDİLERİNİ EN İYİ YETİŞTİREBİLMELERİ İÇİN FEDAKARLIKTAN KAÇINMIYORUZ'

Erdoğan, Türkiye ekonomisi için 2053 hedeflerinin 7,7 trilyon dolar milli gelir düzeyine ulaşmak olduğunu ifade ederek, "Türkiye bugün birileri için hayal gibi görünen bu seviyeyi yakalayacak potansiyele, imkana ve kapasiteye fazlasıyla sahip bir ülkedir. Bu hedeflere giderken en kritik husus günlük sorunlarda boğulmamaktır. Biz de gözümüzü ufuktan ayırmamaya hassasiyet gösteriyoruz. Meydanlarda vatandaşımıza verdiğimiz sözleri, ekonomimizin şartlarını zorlama pahasına tutmaya devam ediyoruz. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vademiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 GB'lik internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik. Gençlerimizin kendilerini en iyi, en donanımlı şekilde yetiştirebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz. Göreve geldiğimizde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarı neydi; 45 liracıktı. Biz bu rakamı 27 kat artışla 2023 yılı itibari ile lisansta bin 250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 700 liraya çıkardık. Ayrıca kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TEFE- TÜFE oranlı güncellemeleri silerek yalnızca anaparanın ödemesini temin ettik. Bu şekilde 3 milyon 300 bin öğrencimizin toplam 27 milyar liralık borcunu silmiş olduk" diye konuştu.

'YENİ KREDİ VE BURS MİKTARLARI TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Erdoğan, 2024 yılı kredi burs rakamlarına ilişkin açıklamasında, "Kredi burs rakamını lisans öğrencileri için bin 250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'EMEKLİLERE 5 BİN LİRALIK İKRAMİYEYE İLİŞKİN MECLİSİN ONAYINI ALDIK'

Erdoğan, emeklilere yapılacak 5 bin lira tutarındaki bir defaya mahsus ödemeyle ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, "Meclisimizin onayını aldık. Açıkladığımız çerçevede emeklerimizin ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli ister kamu görevlisi ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdiremeyeceğimizin bilmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Elbette ne yaparsak yapalım depremzedelerimizi ihmal etmiyoruz. Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konut ve köy evlerimizde tamamlandıkça teslimatlarını peyderpey yapacağız. Yerinde dönüşüm projemizle ilgili kredi ve hibe tutarlarını güncellemiştik. Şimdiye kadar 235 bin kardeşimizin başvurduğu bu projemizi de süratle hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON MESELESİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Erdoğan, deprem bölgesindeki Kobilere yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye aldıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Dünya Bankasıyla iş birliği halinde işletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız. Ayrıca son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Farklı kampanyalarla enflasyonla mücadelemize iş dünyamızı da dahil ediyoruz. Bunun en somut örneklerinden biri başta gıda olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan kaynaklı enflasyon oranını asgari düzeye indirmek için yapmış olduğumuz birliktelik çağrısıdır. İndirim kampanyası çağrımıza 400'den fazla firma 50 bine yakın şubesi ile katıldı. Bu sayı her geçen gün artıyor. Otomobil gibi fahiş fiyat balonunun oluştuğu kimi sektörlerde dengelenme başladı. Konut sektöründe de benzer bir tablonun ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Tüm dünya gibi bizi de olumsuz etkileyen enflasyon sorununu daha önce başardığımız gibi yeniden tek haneye indireceğiz. Bölgemizde patlak veren yeni krizler ve çatışmalar işimizi zorlaştırsa da Allah'ın izniyle bunları aşacak iradeye sahibiz. Milletimizin bu konuda bize ve ekonomi yönetimimize güvenmeye devam etmesini bekliyoruz."