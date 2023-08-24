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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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