Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz."
Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel