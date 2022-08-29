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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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