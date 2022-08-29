Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır." Güncel Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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