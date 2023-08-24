Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde daha müreffeh, itibarlı, güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek, milletimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde daha müreffeh, itibarlı, güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek, milletimize olan sözümüzü yerine getireceğiz.