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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde daha müreffeh, itibarlı, güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek, milletimize...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde daha müreffeh, itibarlı, güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek, milletimize olan sözümüzü yerine getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde daha müreffeh, itibarlı, güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek, milletimize olan sözümüzü yerine getireceğiz."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

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