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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkanvekillerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkanvekillerini Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Politika Kurullarından uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini söyleyen Erdoğan, 2028’de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağını bildirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Politika Kurullarından uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini söyleyen Erdoğan, 2028'de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağını bildirdi.

Kabulde; Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sosyal ve Gençlik, Tarım ve Gıda ile Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurullarının başkanvekilleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, politika kurullarından hazırlayacakları rapor ve çalışmalarla kendilerine destek vermelerini beklediğini vurguladı. Kurulların özenli, etkin, güçlü ve pratik çalışmalarının alınacak kararlara katkı sağlayacağını ifade etti.

Hükümetin icraatlarının ve gelecek vizyonunun özellikle genç nesillere yapıcı bir dille aktarılmasında politika kurullarına önemli görevler düştüğünü belirten Erdoğan, 2028 seçimlerine güçlü bir vizyonla hazırlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak ve yeni nesillere miras bırakılacak nitelikli programların ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak, bu doğrultuda tüm kurullardan uzun vadeli vizyon ve programlar üretmelerini beklediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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