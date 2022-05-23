Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100'üncü yıl kutlama programı oluşturduk."
AA - Sefa Şahin - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100'üncü yıl kutlama programı oluşturduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı olarak İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir 100'üncü yıl kutlama programı oluşturduk."
AA / Sefa Şahin - Güncel