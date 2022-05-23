Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezmesi Müzisyenlerin eserlerini seslendirmesi Mini konser Müzede sergilenen sanat ürünleri Ziyarete katılan aileler ve gençler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezmesi
Müzisyenlerin eserlerini seslendirmesi
Mini konser
Müzede sergilenen sanat ürünleri
Ziyarete katılan aileler ve gençler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleri ve gençlerle birlikte gezdi.
AA / Güncel