Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezmesi Müzisyenlerin eserlerini seslendirmesi Mini konser Müzede sergilenen sanat ürünleri Ziyarete katılan aileler ve gençler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezmesi

Müzisyenlerin eserlerini seslendirmesi

Mini konser

Müzede sergilenen sanat ürünleri

Ziyarete katılan aileler ve gençler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni, sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleri ve gençlerle birlikte gezdi.

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi, cumhurbaşkanı, Türk, Güncel, Haberler

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