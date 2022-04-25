Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin asırlık meselelerini çözme iradesi gösteren siyaset müessesesinin milletimizi...
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin asırlık meselelerini çözme iradesi gösteren siyaset müessesesinin milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan da kurtaracağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin asırlık meselelerini çözme iradesi gösteren siyaset müessesesinin milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan da kurtaracağına inanıyorum."
AA / Güncel