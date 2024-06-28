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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Cuma Namazı Kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer birçok yetkili de Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan, camiden çıkışta vatandaşlarla sohbet etti ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul milletvekilleri Halis Dalkılıç ile Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile de görüştü.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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