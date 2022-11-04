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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na katılan Erdoğan, sonrasında cuma namazı için Taksim Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi gördü.

Erdoğan, cuma namazı sonrası yakınlardaki bir simit tezgahına giderek çevredekilere simit ikram etti.

Erdoğan daha sonra, KADEM'in 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak için Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Taksim Güncel Haberler

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