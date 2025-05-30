Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak camiye geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.