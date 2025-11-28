Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katılmak üzere camiden ayrıldı.