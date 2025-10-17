Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katılmak üzere camiden ayrıldı.

