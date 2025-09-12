Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul" programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
