Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen, 70 ülkenin temsilcisini bir araya getirecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne hareket etti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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