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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan camiye geldi.

Cuma namazını burada kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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