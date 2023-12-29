Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan camiye geçerek burada namazını eda etti. İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Erdoğan'a eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan, cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.