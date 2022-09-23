Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hz. Ali Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güncel Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Güncel Haberler

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