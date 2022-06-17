Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nin ardından Hz. Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

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