Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı.