Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla ayaküstü sohbetinin ardından camiden ayrıldı.
Kaynak: AA / Güncel