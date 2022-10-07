Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere kandil simidi dağıttı. Erdoğan'ın Kadıköy'deki Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katılması bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı Üsküdar Güncel Haberler

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